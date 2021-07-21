الامارات | بلدية دبي تغلق 5 منشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق 5 منشآت لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي خمس منشآت، أمس، خمس منشآت بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاشتراطات التي وضعتها البلدية للحد من انتشار الفيروس، سواء بسبب الاكتظاظ أو عدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم.

وأفادت البلدية في تقرير اليوم بأن مفتشيها نفذوا 2225 زيارة ميدانية على المؤسسات والمنشآت التي تشرف عليها داخل إمارة دبي، وبلغ متوسط الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الاحترازية 99%.

وشملت قرارات الإغلاق أربعة صالونات حلاقة، في مناطق مردف والسطوة ونايف، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وبسبب اكتظاظ عدد مرتاديه، ومركز تدليك «مساج» في منطقة عود ميثاء لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات. وسجل مفتشو البلدية مخالفتين على مؤسستين أخريين، ووجهوا تسعة تنبيهات، وبلغ عدد المؤسسات المستوفاة لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2209 مؤسسات.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية، وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض غرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي.

ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن، من خلال التواصل المباشر من خلال الهاتف المجاني 800900، أو من خلال قنوات التواصل الأخرى، من خلال نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لبلدية دبي.

وتحرص البلدية على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتتضمن اشتراطات ملزمة، ومنها التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.

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