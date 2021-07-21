الامارات | الزفين: شرطة دبي حريصة على تطوير منظومتها الأمنية لتأمين «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن الزفين: شرطة دبي حريصة على تطوير منظومتها الأمنية لتأمين «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين وعلى المستوى الوطني، الملتقى الثاني لتأمين «إكسبو 2020» لضباط الارتباط في الدولة، في قاعة المركز التجاري بموقع إكسبو الدولي، بهدف عرض خطط التأمين والسيناريوهات وجاهزية الفرق واللجان للحدث الدولي الكبير.

حضر الملتقى مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي اللواء عبدالله حسين أهلي، والرئيس التنفيذي لأمن إكسبو 2020 علي خليفة الغيص، ومدير الإدارة العامة للتميز والريادة العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، وعدد من الشركاء الإستراتيجيين لشرطة دبي، وممثل من منظمة الشرطة الخليجية، ووزارة الداخلية، و36 ضابط ارتباط من مختلف الدول.

وأكد الزفين خلال افتتاحه الملتقى أن شرطة دبي حريصة على تطوير منظومتها الأمنية بشكل مستمر بهدف تأمين معرض إكسبو على أكمل وجه وبحرفية عالية وفق تقنيات حديثة ومتطورة، موضحاً أن الجهات المختلفة على المستوى المحلي والاتحادي على أتم الاستعداد لتأمين حدث إكسبو وخطط الجاهزية بنسبة 100%.

وأوضح أن الجهات المختلفة على المستوى المحلي والاتحادي بذلت جهودا مضاعفة وبوتيرة متسارعة، ورفعت مستوى الأداء والتميز في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للأنظمة والتقنيات الحديثة والربط بين البرامج الأمنية تحقيقاً لتطلعات القيادة العليا في إخراج الحدث الدولي بالصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية.

واستعرض نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، رئيس لجنة الحوكمة لتأمين حدث إكسبو 2020 العميد الدكتور صالح الحمراني، الهيكل التنظيمي للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020، كما استعرضت مختلف الجهات المشاركة خطتها الأمنية وآلية التنسيق والربط الجنائي وآلية إدارة الوفود واستقبالهم، وغيرها.

وقال رئيس لجنة الارتباط الدولي لحدث إكسبو العقيد طارق هلال السويدي، إن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تطبيق أفضل الممارسات الشرطية العالمية في استضافة الحدث، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية والسياحية والثقافية لهذا الحدث الدولي الذي يشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، مؤكدة قدرة دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية.

وأضاف أن الجهات المختلفة عملت على تسخير كافة الإمكانيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة إكسبو 2020، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وضعت هذا الحدث العالمي في سلم أولوياتها، وسخرت له كل إمكانياتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كافة المؤسسات الأمنية في الدولة، بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع الزوار والمنظمين والوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.

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