الامارات | 7 نصائح غذائية تساهم في الوقاية من فيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح غذائية تساهم في الوقاية من فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع إلى ضرورة الاهتمام بتغيير العادات الغذائية اليومية إلى النمط الصحي، موجّهة سبع نصائح غذائية تساهم كثيراً في الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا».

وأفادت الوزارة بأن تناول الغذاء الصحي وشرب كمية كافية من المياه، يعد من العادات التي تعزز صحة الفرد، لأنها تقوي المناعة وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض المعدية والتي من بينها فيروس «كورونا» المستجد.

ولخّصت الوزارة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، نمط الحياة الصحية والغذاء الذي يساعد على تقوية المناعة، في سبع نصائح غذائية تعتمد على تناول الأطعمة الطازجة وغير المصنعة بشكل يومي، مثل الفواكه والخضروات والبقوليات كالعدس والفاصوليا، والمكسرات والحبوب الكاملة (مثل الذرة والشوفان والقمح والأرز البني)، بجانب الأطعمة من مصدر حيواني، مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب.

وشملت النصيحة الغذائية الأولى، ضرورة الالتزام بتناول كوبين من الفاكهة يومياً (أربع حصص)، و2.5 كوب من الخضروات (خمس حصص)، مع إمكانية تناول اللحوم الحمراء مرة إلى مرتين في الأسبوع، والدواجن (2-3 مرات) في الأسبوع، فيما تمثلت النصيحة الثانية في ضرورة شرب كمية كافية من المياه، تتراوح ما بين ثمانية إلى 10 أكواب من الماء كل يوم.

وتضمنت قائمة النصائح الغذائية السبع لمقاومة «كورونا» كذلك، تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت والحرص على تناول الدهون غير المشبعة مثل الموجودة في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون وفول الصويا والكانولا وعباد الشمس وزيوت الذرة)، وذلك بدلاً من الدهون المشبعة (مثل الموجودة في اللحوم الدهنية والزبدة وزيوت النخيل وجوز الهند والقشدة والجبن والسمن والشحم).

ونصحت الوزارة بضرورة الحرص على تجنب تناول اللحوم المصنّعة، لأنها غنية بالدهون والملح، مقابل الاستعانة باللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك، مشددة على أهمية تناول الحليب ومنتجاته الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن.

وكذلك نصحت الوزارة بأهمية تناول كميات أقل من الملح والسكريات، والحرص عند الطهي وتحضير الطعام على تقليل كمية الملح والتوابل الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا، منوهة إلى ضرورة ألّا تزيد كمية الملح المتناول يومياً على خمسة غرامات (حوالي ملعقة واحدة صغيرة)، مع تفضيل تناول الملح المعالج باليود.

وشددت على ضرورة تقليل استهلاك المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة (مثل عصائر الفاكهة)، واستخدام الفواكه الطازجة بدلاً من الأغذية الخفيفة المحلاة مثل البسكويت والكعك والشوكولاتة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news