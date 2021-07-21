حاكما أم القيوين ورأس الخيمة وأولياء العهود والشيوخ يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي، عجمان،أم القيوين (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، كما أدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

حاكم أم القيوين خلال أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والإثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وكبار المسؤولين، وأبناء القبائل، والجاليات العربية والإسلامية بالإمارة.

سعود المعلا وراشد بن سعود خلال صلاة العيد(الصور من وام)

وأمّ المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد الذي أوصى بتقوى الله حق التقوى، ومراقبته في السر والعلانية، والعمل بما يحب ويرضى الله. وقال الخطيب: إن هذا اليوم يوم صلة وإحسان وبذل وإكرام نصل فيه أرحامنا، ونحسن إلى جيراننا، ونوسع على أهلينا، وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لننعم جميعاً بالصحة والعافية.

ودعا سبحانه وتعالى أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه ،ويحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ويوفقهم لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين. كما ابتهل الخطيب للعلي القدير أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين، طيب الله ثراهم، برحمته، وأن يرحم شهداء الوطن، ويجزل مثوبتهم. وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذه المناسبة السعيدة.

‎حاكم رأس الخيمة يؤدي صلاة عيد الأضحى في مصلّى العيد في خزام

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ في الإمارة، وكبار المسؤولين والشخصيات، وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وفي خطبته قال الإمام: «إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور ومناسبة للتواد والتراحم والمحبة والاحترام بين الناس، مشدداً على أن ما يواجه العالم من ظروف صحية تحتم على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة». ودعا فضيلته في ختام خطبته المولى، عز وجل، أن يديم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، موفور الصحة والعافية، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية الخير واليُمن والبركات.

حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ راشد بدبي

وأدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مسجد الشيخ راشد في منطقة زعبيل في دبي، أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ، وجمع من المصلين، من مواطنين ومقيمين. وتناول فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد الخطيب في خطبته موضوع بر الوالدين، وطاعة أولي الأمر، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ليظل مجتمعنا معافى سليماً، داعياً الله تعالى أن يديم على دولتنا خيرها وهناءها، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأن يأخذ بأيديهما لما يرضيه جلّ وعلا، ولما فيه خدمة وطنهما وشعبهما العزيز.

ودعا الخطيب إلى صلة الأرحام، والإحسان إلى الجيران، وعمل الخيرات في هذه الأيام المباركة. وفى ختام خطبته توجه إلى الله، عز وجل، أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ مكتوم بن راشد، والشيخ حمدان بن راشد والشيوخ الذين انتقلوا إلى جوار ربهم بواسع رحمته ورضوانه.

عمار النعيمي والشيوخ وجموع المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في عجمان

كما أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة قصر الزاهر.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل في عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع المصلين.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي قال إن هذا يوم مبارك من أيام الله تعالى، تعظم فيه شعائر الله، ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل والتمجيد، فيه شعيرة الأضحية التي شرعها الله سبحانه، وهي نسك مرتبطة بذكرى تاريخية وجليلة، اقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم، عليه السلام، وفي ذلك درس وتربية للأجيال، خاصة الأبناء في احترام الوالدين وطاعتهما وبرهما، وتقديراً لدورهما وتربيتهما. وأضاف أن يومنا هذا صلة وبر وإحسان وبذل وإكرام، نصل فيه أرحامنا، ونحسن إلى جيراننا، ونوسع على أهلينا، وندخل السرور في بيوتنا، وننشر البهجة في مجتمعنا، ونحقق أسباب المودة والوئام، ودفع أسباب الخصام، ملتزمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لننعم جميعاً بالصحبة والعافية.

‎محمد بن سعود خلال أداء صلاة العيد

ودعا المولى، عز وجل، أن يديم السعادة على قادتنا ووطننا وبيوتنا وأهلينا وأرحامنا، وأن يبارك لنا في وطننا.. وأن يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من كل سوء، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم، وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعزة والرفعة.. وأن يرحم شهداء الوطن الأبرار، وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء. كما ترحم فضيلته على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم، وأسكنهم فسيح جناته. وبعد الانتهاء من شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والخطبة تبادل سمو ولي العهد التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين، ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية.