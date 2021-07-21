لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. إغلاق 5 مؤسسات في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت «بلدية دبي» أمس 5 مؤسسات منها: 4 صالونات في منطقة مردف ونايف والسطوة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات وبسبب الاكتظاظ، كما تم إغلاق مركز تدليك واحد فقط في منطقة عود ميثاء لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، كما خالفت البلدية مؤسستين وتم إنذار 9 مؤسسات.

وبينت «بلدية دبي» أنه تم تنفيذ 2346 زيارة تفتيشية ميدانية، في حين بلغت نسبة الالتزام 99%، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى تنفيذ 2225 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وأكدت البلدية أن مفتشيها يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء التسلم والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن، من خلال التواصل المباشر عبر الهاتف المجاني 800900، أو من خلال قنوات التواصل الأخرى، من خلال نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لبلدية دبي.

وتحرص البلدية على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتتضمن اشتراطات ملزمة، ومنها: التباعد الاجتماعي، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير.