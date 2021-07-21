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3000 حقيبة للأطفال من «عيدكم فرحة»

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ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أطلق فريق عونك يا وطن التطوعي مبادرة «عديكم فرحة» لتوزيع أكثر من 3000 من حقائب العيد على الأطفال، وتضمنت المبادرة توزيع الهدايا على الأطفال وملابس العيد، حيث تم مراعاة أعمارهم فيها. لإدخال البهجة إلى قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.
وبهذه المناسبة قال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن: مبادرة «عيدكم فرحة» تعبر عن استجابتنا للحالات الإنسانية ورسم الابتسامة على شفاه الأطفال في هذا العيد، إذ تنتشر الفرحة في عيد الأضحى المبارك الذي يجسد قيم التراحم والمحبة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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