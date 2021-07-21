7229 أضحية استقبلتها «مقاصب دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنه الكتبي (دبي)

أكدت «بلدية دبي» أن العدد الإجمالي للأضاحي التي استقبلتها مقاصب دبي أمس، بلغ 7229 أضحية بينها 4137 ذبيحة للأفراد، و879 أضحية للملاحم، و1713 أضحية من خلال التطبيقات و500 أضحية للجمعيات الخيرية، كما وفرت «بلدية دبي» لمتعامليها تطبيقات الذكية لشراء المواشي، من دون الحاجة لحضور المتعامل إلى المقاصب، كما وفرت خدمة التوصيل للمنازل.

وأعدت «بلدية دبي» خطة متكاملة لضمان سلامة أفراد المجتمع، كما حرصت على رفع درجة استعداداتها الخاصة، وتسعى البلدية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنع انتشار «كورونا».

وعقدت مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي بعقد شراكات مع 8 تطبيقات ذكية تقدم خدمة طلب الأضاحي من دون الحاجة للحضور لسوق المواشي والمقاصب، حيث يتم اختيار الأضحية إلكترونياً، ودفع ثمنها والتوصيل للمنازل،وذلك من خلال عدة تطبيقات ذكية لطلب الذبائح التي تذبح تحت إشراف البلدية في المقاصب، مثل: تطبيق «المواشي»، وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج»، حرصاً من البلدية على إسعاد المتعاملين وتوفير خدمات ذات جودة عالية لكافة أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، وتقليل ساعات الانتظار والسرعة في تقديم الخدمات.

كما نظمت مقاصب دبي في بلدية دبي حملات توعية لأفراد المجتمع عن مخاطر الذبح خارج المقاصب، وعدم اللجوء للقصاب المتجول والذبح العشوائي لما يشكله من خطورة على الصحة العامة، وتلوث البيئة ونقل الأمراض، وتم الاستعانة بعمال وقصابين مؤقتين لإنجاز معاملات الجمهور، وتم تطبيق كافة الإجراءات مع العمالة المؤقتة تطعيم وفحص «pcr» قبل بدء العمل وتنظيم ورش توعية للقصابين والعمال عن إجراءات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية.

كما حرصت بلدية دبي على تعزيز الجهود الوقائية الرامية للمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وضمان التزام المقاصب في الإمارة بجميع المتطلبات الصحية في مجال التنظيف والتطهير، من خلال زيادة دورية التنظيف والتطهير للمرافق، والتركيز على منطقة الاستعلامات ومنطقة تنزيل المواشي وكراسي الانتظار، وكراسي وطاولات ركن المطاعم ومنطقة تسليم اللحوم والمصليات والكراسي المتحركة ومقابض الأبواب ودورات المياه وعربات التسوق، إلى جانب توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في المقاصب، وإجراء عمليات التعقيم بشكل مستمر لجميع مقاصب دبي وتنفيذ سياسة التباعد، وترك مساحات بين القصابين والعمال، وتوفير جميع أدوات الحماية الشخصية للعاملين.

ويتصدر ضمان سلامة العاملين والمتعاملين في تلك المقاصب أولوية اهتمامات بلدية دبي، وتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لهم، وفي الوقت ذاته دعت بلدية دبي قبيل فترة عيد الأضحى إلى الذبح داخل المقاصب، والحد من ظاهرة الذبح العشوائي والقصابين المتجولين، ونفذت حملات توعية، بهدف تعزيز سبل المحافظة على صحتهم وسلامتهم، ونفذت حملة على الملاحم لمنع ذبح الأضاحي فيها خلال عيد الأضحى المبارك، وأصدرت البلدية تعميماً إلى جميع الملاحم العاملة بالإمارة يفيد بمنع الذبح العشوائي لأضاحي الجمهور بالملاحم، بحيث يقتصر ذبح الأضاحي على مقاصب بلدية دبي المعتمدة.