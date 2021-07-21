شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس زيمبابوي

ابوظبي - سيف اليزيد - هراري (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، فخامة الرئيس ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، وذلك خلال الجولة التي يقوم بها معاليه في أفريقيا. بحث الجانبان خلال اللقاء -الذي جرى في العاصمة «هراري»- العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي، وسبل تطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي، مؤكداً حرص قيادة الدولة على تعزيزها في مختلف المجالات. من جانبه أشاد فخامة رئيس جمهورية زيمبابوي بالعلاقات الوطيدة بين بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.