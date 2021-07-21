«الأرصاد»: طقس اليوم غائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً شمالاً ومغبراً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار. واوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:28 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 15:40 والجزر الثاني عند الساعة 05:58 . وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ومتوسطاً قد يضطرب أحياناً صباحاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:59 والمد الثاني عند الساعة 18:34 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 01:44.