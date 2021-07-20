«نور صيفك بالقرآن» في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

تواصل مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية للعام الخامس على التواصل تنظيم دورتها الصيفية السنوية تحت عنوان «نور صيفك بالقرآن»، التي تتواصل على مدى 46 يوماً في الفترة الصباحية للطلبة والطالبات، خلال عطلتهم الصيفية.

وتعد الدورة الصيفية من أهم برامج المؤسسة الرامية إلى تحقيق أهدافها في ربط الأجيال بالقرآن الكريم، وتعليمهم حفظ القرآن الكريم وأحكامه.

وانطلق البرنامج الصيفي «نور صيفك بالقرآن» والمخصصة للبنين والبنات من عمر 7 سنوات لغير المسجلين بحلقات المؤسسة الدائمة، ويشارك في تلك الحلقات 520 منتسباً ومنتسبة للبرنامج الصيفي. وتشهد الدورة حضوراً مكثفاً للمشاركين والمشاركات للالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن المقامة عن بُعد، والتي تبدأ يومياً من الساعة التاسعة إلى 11 صباحاً.