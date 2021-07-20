حمدان بن محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مسجد الشيخ راشد في منطقة زعبيل في دبي صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس مجلس دبي للإعلام وعدد من الشيوخ وجمع من المصلين من مواطنين ومقيمين.

وتناول فضيلة الشيخ الدكتور عمر محمد الخطيب في خطبته موضوع بر الوالدين وطاعة أولي الأمر والحفاظ على الاجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا ليظل مجتمعنا معافى سليما داعيا الله تعالى أن يديم على دولتنا خيرها وهناءها وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يأخذ بأيديهما لما يرضيه جل وعلا ولما فيه خدمة وطنهما وشعبهما العزيز.

ودعا الخطيب إلى صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وعمل الخيرات في هذه الأيام المباركة .

وفي ختام خطبته توجه إلى الله عز وجل أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ مكتوم بن راشد والشيخ حمدان بن راشد والشيوخ الذين انتقلوا إلى جوار ربهم بواسع رحمته ورضوانه.