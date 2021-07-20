حاكم أم القيوين وولي عهده يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين .

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما... الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الاسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميرى وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميرى بأم القيوين وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بالإمارة.

وأم المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد الذي أوصى بتقوى الله حق التقوى ومراقبتة في السر والعلانية والعمل بما يحب ويرضى الله.

وقال الخطيب أن هذا اليوم يوم صلة وإحسان وبذل وإكرام نصل فيه أرحامنا ، ونحسن إلى جيراننا ونوسع على أهلينا وندخل السرور على بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا ، ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لننعم جميعا بالصحة والعافية.

ودعا سبحانه وتعالى أن يحفظ ويحمى دولة الإمارات من كل مكروة ويحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، ويوفقهم لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين. كما أبتهل الخطيب للعلي القدير أن يتغمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين / طيب الله ثراهم /برحمته وأن يرحم شهداء الوطن وأجزل مثوبتهم. وعقب الصلاة تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين التهاني والتبريكات مع الشيوخ وكبار المسئولين بهذه المناسبة السعيدة.