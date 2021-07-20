الامارات | عمار النعيمي يؤدي صلاة عيد الاضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار النعيمي يؤدي صلاة عيد الاضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم صلاة عيد الاضحى المبارك بساحة قصر الزاهر .

وأدى الصلاة إلى جانب سموه .. الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دائرة العدل في عجمان وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولون وجموع المصلين .

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي قال إن هذا يوم مبارك من ايام الله تعالي تعظم فيه شعائر الله ويلهج الناس فيه بالتكبير والتحميد والتهليل والتمجيد فيه شعيرة الاضحية التي شرعها الله سبحانه وهي نسك مرتبطة بذكرى تاريخية وجليلة اقتداء بابي الانبياء ابراهيم عليه السلام وفي ذلك درس وتربية للاجيال خاصة الابناء في احترام الوالدين وطاعتهما وبرهما وتقديرا لدورهما وتربيتهما.

واضاف أن يومنا هذا صلة وبر واحسان وبذل واكرام نصل فيه ارحامنا ونحسن الى جيراننا ونوسع على اهلينا وندخل السرور في بيوتنا وننشر البهجة في مجتمعنا ونحقق أسباب المودة والوئام ودفع أسباب الخصام ملتزمين بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لننعم جميعابالصحبة والعافية .

ودعا المولى عز وجل أن يديم السعادة على قادتنا ووطننا وبيوتنا واهلينا وارحامنا وان يبارك لنا في وطننا .. وان يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من كل سوء وان يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعزة والرفعة .. وان يرحم شهداء الوطن الابرار وان يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء.

كما ترحم فضيلته على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين طيب الله ثراهم واسكنهم فسيح جناته.

وبعد الانتهاء من شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك والخطبة تبادل سمو ولي العهد التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد وأبناء الدولة والمقيمين من ابناء الجاليات العربية والاسلامية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news