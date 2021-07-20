الامارات | حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الأضحى

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الاسلامية المباركة على قلوب المسلمين.. داعيا سبحانة وتعالى أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والاسلامية باليمن والخير والسعادة.

كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة الى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والاسلامية بهذه المناسبة، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والرقي وللأمتين العربية والاسلامية العزة والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وقادة الدول العربية والاسلامية.

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