الامارات | محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع خادم الحرمين الشريفين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. سائلين المولى تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل سموه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .. تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة .. معربا عن تمنياته له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة الشقيق دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاتصال الهاتفي .. عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة دوام الرفعة والازدهار.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرخاء ويرفع الوباء عنهم والبشرية جمعاء.

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