طحنون بن محمد يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بالعيد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي في « تويتر»: « نهنئ رئيس الدولة ونائبه وولي عهده الأمين، وإخوانهم حكام الإمارات، حفظهم الله جميعًا، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والبركة».