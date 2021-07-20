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«واجب التطوعية» تهنئ بالعيد

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
رفع الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أسمى آيات التهنئة والتبريك للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات ومتطوعيها، والأمة الإسلامية والعربية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأعرب عن تطلعه إلى تجاوز أزمة «»، مؤكداً أن الإمارات بقيادتها الحكيمة دأبت على تطويع الصعاب وتحويلها إلى منجزات. وقال الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان: نحتفل بهذه المناسبة الدينية، متمنين من البارئ «عز وجل» أن يُعين الفرق التطوعية والصحية والمختصة على مواجهة الجائحة، والتي تقتضي من المجتمع تضافر كل الجهود بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب أي تأثيرات محتملة على تفشي الوباء. ووجه التحية للأطباء وأطقم التمريض والجهات المختصة الذين يقدمون أرواحهم فداءً للوطن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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