شرطة أبوظبي تهنئ القيادة الرشيدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تقدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، وإلى شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.