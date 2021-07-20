فلاح الأحبابي: حرص على تحقيق الاستقرار الأسري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

رفع معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تقدم معاليه بالشكر والعرفان على التوجيهات السامية والأوامر الكريمة بصرف الدفعة الإسكانية الثانية التي شملت أراضي ومساكن وقروضاً سكنية وإعفاءات لعام 2021 استفاد منها أكثر من 800 مواطن وبقيمة إجمالية بلغت 1,1 مليار درهم.

وقال الأحبابي، إن الإسكان يعد من أهم المحاور في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، حيث تحرص القيادة الرشيدة على تحقيق الاستقرار والأمان الأسري للمواطنين من خلال توفير المسكن الملائم وتلبية احتياجات الأسرة الإماراتية.

وأضاف أن هذه المكرمة التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك زادت وضاعفت من فرحة المواطنين وأسرهم حيث تحرص القيادة على الاهتمام بالمواطنين وتحقيق احتياجاتهم كافة، بما يحقق لهم السعادة والراحة والاستقرار الأسري والاجتماعي وبما يمكنهم من بناء أسر مستقرة يساهم أبناؤها في بناء مستقبل الإمارات. وأكد معاليه حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية بما يضمن رضا وسعادة المتعاملين، بالإضافة إلى حرصها على تطوير برامجها ومشاريعها السكنية وفق أعلى المعايير والمواصفات لتوفير مقومات واحتياجات الأسرة الإماراتية.