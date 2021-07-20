«الدفاع المدني» يحذر من الألعاب النارية وإهمال الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

حذر اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال خلال الاحتفال بالعيد، مشيراً إلى أن اللهو بالألعاب النارية ينتج عنه اشتعال الحرائق، كما تتسبب في أضرار بليغة على مستخدميها، تصل إلى بتر الأصابع وتهتك أنسجة العين وحروق بالجسم وحدوث تشوهات، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وعدم السماح لهم بشراء هذه الألعاب أو العبث بها.

وأشار المرزوقي إلى أهمية عدم إهمال مراقبة الأطفال عند استخدامهم لأحواض السباحة، إذ أنه مع دخول فصل الصيف تتوجه الأسر نحو أحواض السباحة في المنازل للترفيه عن نفوس أبنائهم، لافتاً إلى أن حوادث غرق الأطفال في المسابح المنزلية والمزارع والعزب تكرّرت خلال السنوات الماضية، بسبب الإهمال وغياب الرقابة الفعلية لهم أثناء وجودهم في أحواض السباحة، بالإضافة إلى أن بعض المسابح تفتقد الاحتياطات الأمنية اللازمة واشتراطات السلامة.

وحث اللواء المرزوقي أفراد المجتمع على اتباع إجراءات السلامة والحماية في منازلهم من خلال تركيب كواشف الدخان عبر نظام «حصنتك» الذي أطلقته وزارة الداخلية مؤخراً بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وكذلك التأكد من فصل التيار الكهربائي والأجهزة الكهربائية في حال سفر الأسرة أو تركها للمنزل، والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة، والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن، لتجنب وقوع الحوادث بكافة أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.

ودعا المرزوقي، أفراد المجتمع للتعاون مع الدفاع المدني والإبلاغ الفوري عن الحوادث، وتسهيل وإفساح الطريق أمام مركبات وفرق الإطفاء والإنقاذ، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث أو الوقوف أمام فوهات الحريق، والتأكد من صلاحية وعمل طفايات الحريق في المنازل، وعدم ترك الأطفال دون مراقبة، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني في جميع المراكز بالدولة على استعداد تام للتعامل مع أي بلاغ يرد إليها على مدار الساعة على أرقام الطوارئ 999 أو997.