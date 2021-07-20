الامارات | رسائل نصية لاستلام وتسليم الأضاحي في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نصية لاستلام وتسليم الأضاحي في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية رأس الخيمة بأنه في إطار تطوير أنظمة العمل في مقاصب بلدية رأس الخيمة، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، سيتم العمل في المقصب المركزي بنظام الرسائل النصية، مع نظام الاصطفاف لتسليم واستلام الذبائح، وذلك تخفيفاً عن الأهالي من عبء الانتظار، وحفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق مسارات لدخول وخروج المركبات من وإلى المقصب، وسوق المواشي، تجنباً للتأخير والازدحام، لافتة إلى أن الطريق إلى المقصب يبدأ من اتجاه منطقة الفلية من شارع الشيخ محمد بن زايد، بحيث يسلك المضحي الطريق المؤدي إلى سوق المواشي لشراء الأضاحي، ويتوجه بعد شرائها إلى بوابة خاصة لذبح أضاحي الأبقار، أو البوابة الأخرى لتسليم وذبح الأضاحي الصغيرة من الأغنام.

وأضافت أن على المضحي الذهاب إلى صندوق المحاسبة (كاشير) لدفع رسوم الذبح واستلام التذاكر، إذ سيتم تسجيل رقم المضحي بالنظام الخاص بالمقصب، وسيستلم رسالة نصية فورية على هاتفه، تهنئه بالعيد، وتبلغه بأنه تم استلام المعاملة مرفقة برقمها، مشيرة إلى أنه بعد استلام الرسالة يجب على المضحي أن يتوجه إلى منطقة تنزيل الأغنام أو الأبقار لتسليم أضحيته لصالة الذبح في المقصب.

وذكرت أنه سيتم استلام الأضحية وفحصها من قبل الأطباء البيطريين، وترقيمها، على أن يسلّم المضحي نسخة من التذاكر إلى الطبيب المختص، والتوجه إلى المخرج مباشرة بمركبته دون النزول منها، بحيث يمر عبر طريق إجباري بالسيارة إلى منطقة استلام الأضاحي.

وأوضحت أنه فور وصول المضحي إلى منطقة استلام الأضحية، سيتم التأكد من رقم الأضحية، ومقارنته بالرقم الموجود على التذكرة لتسليم المضحي الأضحية الخاصة به، وتحميلها في مركبته من قبل الموظف المختص، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، لافتة إلى أنه بعد ذلك يخرج المضحي من المكان عبر البوابة المخصصة للخروج بعد استلام أضحيته، وسيتسلم رسالة نصية إلى هاتفه، تفيد بأنه تم إنجاز معاملته كاملة. وأشارت إلى أن مقصبي رأس الخيمة والغيل سيعملان بكامل طاقتهما طوال فترة عطلة عيد الأضحى، وبإمكان المضحين ذبح أضاحيهم في المقصبين، تجنباً للازدحام والتأخير.

• مسارات لدخول المركبات وخروجها من المقصب وسوق المواشي، تجنباً للتأخير والازدحام.

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