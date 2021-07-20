الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. وأعرب سموّه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

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