الامارات | شرطة عجمان تنشر 50 دورية مرورية خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنشر 50 دورية مرورية خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان من وضع خططها المنظمة لتأمين حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، ومنع أي سلوكيات خاطئة من قبل السائقين، وضمان التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي: «سيتم نشر 50 دورية مرورية ودورية أمان و15 رقيب سير في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، خصوصاً بالقرب من المراكز التجارية والطرق الرئيسة والأماكن السياحية».

وأوضح الفلاسي أن هذه الخطة تهدف إلى تنظيم الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، إضافة إلى متابعة التزام الجمهور بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتجنب الاكتظاظ، خصوصاً في الأماكن المغلقة.

وأضاف الفلاسي أن تكثيف الدوريات المرورية في إمارة عجمان يبدأ قبل فترة العيد، حيث تزداد حركة الجمهور في الأسواق والمراكز التجارية، وتستمر حتى دخول العيد، إذ تنشط الحركة في مراكز التسوق والأماكن الترفيهية حتى انتهاء إجازة العيد.

وناشد سائقي المركبات الالتزام بقوانين السير والمرور، والإجراءات الوقائية والاحترازية المحددة ضد فيروس كورونا، متمنياً الأمن والسلامة وإجازة عيد سعيدة آمنة خالية من الحوادث.

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