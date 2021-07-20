الامارات | محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب دولة الإمارات بحلول عيد الأضحى المبارك، كما هنأ سموه الشعوب العربية والإسلامية، بهذه المناسبة، متمنياً سموه أن يعود هذا اليوم المبارك على الجميع بالصحة والأمن والاستقرار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «في هذا اليوم المبارك.. نسأل الله أن يتقبّل منا ومنكم صالح الأعمال.. كما نهنئ شعب دولة الإمارات، وجميع الشعوب العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله علينا وعليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان والاستقرار».

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