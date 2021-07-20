الامارات | محمد بن زايد يتبادل تهاني عيد الأضحى مع قادة الدول الشقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبادل تهاني عيد الأضحى مع قادة الدول الشقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عبدالفتاح السيسي، ورئيس جمهورية العراق الشقيق، برهم صالح، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، وولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، راجين الله، عزّ وجلّ، أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل سموه إلى القادة تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بهذه المناسبة المباركة، معرباً عن أطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والسعادة، ولشعوبهم وبلدانهم الشقيقة دوام التقدم والازدهار.

من جانبهم، أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى آيات التهاني لسموهما، بمناسبة عيد الأضحى، وأطيب الأمنيات بالصحة والسعادة، وأن يديم الله تعالى على الإمارات وشعبها الرخاء والرفعة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، وينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم بالخير والأمان والاستقرار.

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