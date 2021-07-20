الامارات | «الإمارات اليوم».. تهنّئ وتحتجب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم».. تهنّئ وتحتجب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتجب النسخة الورقية من «الإمارات اليوم» عن الصدور، بدءاً من يوم غد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تعود إلى قرّائها ومشتركيها يوم الأحد المقبل. وبإمكان القرّاء متابعة الأخبار عبر الموقع الإلكتروني والمنصات الرقمية للصحيفة خلال أيام الاحتجاب.

وبهذه المناسبة، تهنّئ أسرة التحرير صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسموّ أولياء العهود.

كما تهنّئ شعب الإمارات والقرّاء والمعلنين.. وكل عام وأنتم بخير.

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