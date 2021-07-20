الامارات | شرطة الشارقة تدعو أفراد المجتمع إلى الحذر عند ارتياد الشواطئ

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدعو أفراد المجتمع إلى الحذر عند ارتياد الشواطئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ارتياد شواطئ البحر التي تشهد إقبالاً كبيراً في إجازة عيد الأضحى، بحثاً عن المتنفس والاستجمام خلال هذه الفترة.

ونوهت بأهمية الالتزام باتباع التعليمات الموضحة على اللوحات الإرشادية الموجودة على امتداد الشواطئ، مناشدة أولياء الأمور ضرورة الانتباه لأبنائهم، وعدم تركهم يذهبون إلى شواطئ البحر دون مراقبة، كما تدعو مرتادي الشواطئ إلى الالتزام ‏بالمناطق والمساحات المحددة للسباحة، وعدم تجاوز‏ المناطق المخصصة لعبور الدراجات المائية، ما يتسبب في وقوع حوادث وخيمة.

وحذرت شرطة الشارقة من خطورة ترك الأطفال داخل المركبات ومغادرتها لأي سبب كان، ما قد يتسبب في تعرضهم للاختناق نتيجة نقص الأكسجين، وارتفاع درجات الحرارة صيفاً، أو ترك المركبات مفتوحة داخل المنزل، والتأكد من غلقها، ووضع المفتاح في مكان آمن، بعيداً عن متناول ‏الأطفال، ‏‏مؤكدة على ضرورة يقظة أولياء الأمور في مراقبة الأبناء، ومحذرة لهم من مخاطر الإهمال.

ودعت شرطة الشارقة أفرد المجتمع إلى ضرورة التعاون مع الشرطة بالإبلاغ عن أي حادث طارئ، كالغرق، أو الحوادث المائية، أو أي سلوكيات سلبية بالاتصال على العمليات المركزية بالرقم 999 للبلاغات الطارئة، أو الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاستفسار عن خدمات شرطة الشارقة، أو عبر خدمة حارس المتاحة في تطبيق شرطة الشارقة.

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