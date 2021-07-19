حاكم أم القيوين يهنئ رئيس الدولة ونائبة ومحمد بن زايد والحكام بعيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية المباركة على قلوب المسلمين.. داعياً سبحانة وتعالى أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة «حفظة الله» بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والسعادة. كما هنأ سموه بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. وبعث صاحب السمو حاكم أم القيوين برقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية بهذه المناسبة، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والرقي وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار. كما هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وقادة الدول العربية والاسلامية.