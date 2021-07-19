"فريق طوارئ الفجيرة" يدعو إلى التزام الإجراءات الاحترازية

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الفجيرة جميع أفراد المجتمع لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحد من انتشار فايروس كوفيد-19. ودعا فريق الفجيرة المحلي أفراد المجتمع إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات العامة والزيارات الأسرية لا سيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تضر جميع فئات المجتمع وبالأخص فئة الكبار والأطفال للحماية من خطر انتشار فايروس كوفيد-19، كما يوصي الفريق باستخدام الوسائل التقنية البديلة للتواصل مع الأهل والأقارب وذلك للحد من تفشي الفايروس في المجتمع.

وتم توجيه الفرق المشكلة بمتابعة المخالفات في كافة الأماكن ورصد التجمعات والقيام بتحرير المخالفات وتوقيع العقوبات على المخالفين والمتهاونين في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية.