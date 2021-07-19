الامارات | محمد بن راشد يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

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