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الامارات | طقس الغد غائم جزئيا مغبر أحياناً نهاراً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام مغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد تكون ممطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

 كما توقع المركز أن تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غريية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، وفي الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 09:53 والمد الثاني عند 21:34، والجزر الأول عند الساعة 14:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:03.

وتوقع المركز أن يكون بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 17:25 والمد الثاني عند الساعة 07:59
الجزر الاول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:50.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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