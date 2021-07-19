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الامارات | الصحة تعلن تقديم 16,905 جرعات من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تقديم 16,905 جرعات من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 16,905 جرعات من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي حتى اليوم 16,375,149 جرعة

وبحسب الوزارة فقد تلقى 77.64 % من إجمالي سكان الإمارات جرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 68.14 % تلقوا جرعتين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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