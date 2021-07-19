الامارات | الصحة تعلن تقديم 16,905 جرعات من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن تقديم 16,905 جرعات من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 16,905 جرعات من لقاح كوفيد19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي حتى اليوم 16,375,149 جرعة

وبحسب الوزارة فقد تلقى 77.64 % من إجمالي سكان الإمارات جرعة أولى من لقاح كوفيد19 و 68.14 % تلقوا جرعتين.

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