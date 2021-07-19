الامارات | الشارقة الخيرية تقدم وجبات إفطار لعمال الصناعية في يوم عرفة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الخيرية تقدم وجبات إفطار لعمال الصناعية في يوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت جمعية الشارقة الخيرية اليوم (يوم وقفة عرفة) 10 الآف وجبة على العمال في منطقة الصجعة الصناعية ضمن مبادرات حملة الأضاحي.

وقال مدير إدارة تنمية الموارد بالجمعية راشد صالح بن حماد إن المبادرة تهدف إلى مشاركة أفراد المجتمع بهذه المناسبة الفضيلة على المسلمين وتقديم وجبة غذائية للعمال حيث دأبت الجمعية على تنفيذ هذه المبادرة في مناسبات عدة .

وأشار إلى أن المبادرة حظيت بإستحسان العمال الذين عبّروا عن سرورهم بهذه اللفتة الكريمة.

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