الامارات | سببان وراء تأخير ذوي طلبة إعادة تسجيل أبنائهم في المدارس

شكرا لقرائتكم خبر عن سببان وراء تأخير ذوي طلبة إعادة تسجيل أبنائهم في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية بأن ذوي طلبة ما زالوا مترددين بشأن إعادة تسجيل أبنائهم في فصولها الدراسية للعام الدراسي المقبل، لانتظارهم قرار تطبيق التعليم الواقعي مع بداية العام الدراسي، أو الاستمرار في التعليم «عن بعد»، والتأكد من عدم رفع المدارس للرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.

ورصدت «الإمارات اليوم»، تكثيف مدارس خاصة الرسائل النصية إلى هواتف ذوي الطلبة، بعبارة، (سارع بالتسجيل المقاعد محدودة)، لتشجيعهم على إعادة تسجيل أبنائهم مبكراً.

وقال مديرون ومسؤولون في مدارس خاصة بالإمارات الشمالية تطبق المناهج الأجنبية، عزيز أبو غالي، ورضوان السعدي، ونائلة الصفدي ونجوى هيثم، إن ذوي طلبة لم يعيدوا تسجيل أبناءهم للعام الدراسي المقبل قبل معرفة طبيعية النظام الدراسي الذي ستعتمده المدارس، وعدم اتخاذ المدارس قراراً برفع الرسوم، الأمر الذي جعلهم يتأخرون عن حجز المقاعد أو إعادة تسجيل أبنائهم.

وأشاروا إلى أن المدراس ستختار نظام التعليم المناسب بعد صدور التعليمات من الجهات المختصة بالدولة، وحسب الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشيرين إلى أن في حال تم اختيار التعليم الواقعي، فسيكون وفق النسب التي يتم تحدديها لاحقاً في جميع المراحل الدراسية على أن يختار ذوو الطلبة نظام التعليم مع بداية العام الدراسي المقبل، حتى يتنسى للمدارس تسجيل أسماء الطلبة، ووضع خطة للتباعد الجسدي والحفاظ على الإجراءات الوقائية في الفصول الدراسية.

وذكروا أن باب التسجيل ما زال مفتوحاً أمام الطلبة، مشيرين إلى أن بسبب الظروف التي يمر بها أسر الطلبة في ظل الجائحة، وسفر العديد منهم لقضاء عطلة العيد، سيتم تمديد حجز المقاعد وإعادة تسجيل الطلبة حتى بداية العام الدراسي المقبل، حسب عدد المقاعد الشاغرة التي يتم تحديدها لاحقاً، وفق قرارات التعليم الواقعي التي ستصدر عن الجهات المختصة، وحسب عدد الطلبة في الفصل الدراسي «عن بعد».

وأضافوا أن في حال تم رفع الرسوم الدراسية وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فإن المدارس تجري خصومات على الطلبة الأشقاء، وللمتضررين من أزمة كورونا، حيث تساهم هذه الإجراءات في إعادة تسجيل الطلبة، لافتين إلى أنهم أرسلوا لذويهم رسائل نصية تمكنهم من إعادة تسجيل أبنائهم وحجز المقاعد عبر الموقع الإلكتروني للمدارس خلال العطلة الصيفية.

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