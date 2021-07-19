رئيس الكونغو يتسلم دعوتين من سفير الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وام)

التقى هزاع محمد فلاح القحطاني سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية فخامة فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مقر إقامته في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقام السفير بتسليم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوتين رسميتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحضور منتدى التجارة العالمي السادس لأفريقيا، والذي ينعقد في دبي في 13 و14 أكتوبر المقبل، وكذلك لحضور الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إكسبو دبي في 22 مارس 2022. وقدم فخامته الشكر لسموه على الدعوتين الكريمتين، مؤكداً حرصه على تلبيتهما والمشاركة فيهما. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.