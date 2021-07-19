608 مصليات وجوامع لصلاة عيد الأضحى في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تخصيص 608 مصليات وجوامع في إمارة الشارقة لصلاة عيد الأضحى المبارك، منها 404 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و94 في المنطقة الوسطى، و110 في المنطقة الشرقية، وخصصت الدائرة عدداً من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والبشتو والإنجليزية.

وأكدت الدائرة على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وتجنب التجمعات والمصافحة بكافة أشكالها قبل وبعد صلاة العيد، والاكتفاء بالتهنئة والتحية عن بُعد، مع التأكيد على استمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية الأخرى في مساجد الإمارة، ومساجد الطرق الخارجية ومحطات الوقود.

وتقام الصلاة عند الساعة (05:56 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:55 صباحاً) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:56 صباحاً) في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة (05:53 صباحاً).