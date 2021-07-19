توزيع المخصصات المالية لكسوة العيد بالمخيم الإماراتي الأردني

ابوظبي - سيف اليزيد - مريجيب الفهود (وام)

تابع قائد فريق الإغاثة الإماراتي الأردني عبيد سيف بن برهوم الكعبي عملية تسليم المخصصات المالية لكسوة عيد الأضحى للأشقاء اللاجئين السوريين القاطنين بالمخيم الإماراتي الأردني بمريجيب الفهود.

وأشرف على التوزيع علي سيف الكعبي مساعد قائد الفريق الذي أوضح أن إدارة المخيم اعتمدت العام الحالي تسليم مبالغ مالية للأشقاء اللاجئين حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من مستلزمات العيد، بحسب احتياجاتهم، وبنفس الوقت بهدف تنشيط الحركة التجارية داخل السوق التجاري في المخيم. وتتكفل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بكسوة العيدين للأشقاء اللاجئين السوريين في المخيم منذ افتتاحه في عام 2013.