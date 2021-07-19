شرطة وجمارك دبي تسعدان كبار المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

شهد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد لشرطة دبي لشؤون العمليات، فعالية الاحتفال بكبار المواطنين في مركز البرشاء المجتمعي، والتي نظمها فريق الفعاليات في الإدارة العامة للمرور وفريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ضمن مبادرة «عيدية الفرضة»، الهادفة إلى تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية وتوطيد القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وإدخال البهجة والسرور على قلوب كبار المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك. واحتفى القائمون على الفعالية بكبار الموطنين ووزعوا هدايا قيّمة عليهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي حفاظاً على صحتهم.

وقال اللواء محمد الزفين إن الاحتفال مع كبار المواطنين بمناسبة العيد ومشاركتهم أفراحهم، يأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص شرطة دبي دائماً على تنفيذها وتسخير كافة إمكاناتها لخدمتهم، تقديراً لهم ولجهودهم المتجذرة في المجتمع، وحرصهم على الحفاظ على أصالة مجتمعنا وقيمه وعاداته. ويأتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع كبار المواطنين كتقليد سنوي تتبعه جمارك وشرطة دبي مع شركائها الاستراتيجيين في سبيل تعزيز التواصل مع الأجيال، وذلك انطلاقاً من ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في المجتمع الإماراتي.