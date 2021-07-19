ليوا للرطب منافسات قوية لـ«سلة فواكه الدار» والتين الأحمر والأصفر

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

شهد اليوم الرابع من مهرجان ليوا للرطب منافسات قوية في مسابقات سلة فواكه الدار والتين الأحمر والأصفر، وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز قيمة للمشاركين في مسابقة سلة فواكه الدار بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف درهم (200 ألف درهم للمركز الأول، 120 ألف درهم للمركز الثاني، 80 ألف درهم للمركز الثالث).

وتتضمن الشروط العامة لمسابقة سلّة «فواكه الدار» أن يكون من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، وأن تكون سلّة الفاكهة من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، يجب عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل، حيث تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبَل لجنة التحكيم.

حمد خميس المنصوري

كما خصصت 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لمسابقة التين الأحمر، و10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم لمسابقة التين الأصفر، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل مسابقة على جائزة نقدية قيمتها 25 ألف درهم، والمركز الثاني 20 ألف درهم، والمركز الثالث 15 ألف درهم، وتتوزع المراكز وصولاً للمركز العاشر.

ويشترط للمشاركة في مسابقتي التين (الأصفر والأحمر) أن يكون التين من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، وأن يكون من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، ويجب عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل، خلو المحاصيل من الإصابات والعيوب الظاهرة، أن يكون الحجم مناسباً والثمار مكتملة النضج، ويوضع كل صنف من الأصناف المراد المشاركة به في «مخرافة»، وألا يقل وزن الصنف الواحد عن 10 كيلوغرامات، كما تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبَل لجنة التحكيم.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن أسماء الفائزين في نتائج مسابقتي المانجو المحلي والمانجو المنوع، والتي خصص لهما 20 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم (بواقع 10 جوائز لكل مسابقة)، حيث شهدت المسابقتان مشاركات من مزارع متنوعة في دولة الإمارات.

وأسفرت نتائج مسابقة المانجو المحلي عن فوز مريم سعيد سليمان - رأس الخيمة بالمركز الأول، والمركز الثاني سيف حمد سيف المزروعي - رأس الخيمة، والمركز الثالث مصبح سيف محمد ثابت القايدي - أبوظبي، المركز الرابع محمد عبدالله بن شيبان المهيري - أبوظبي، المركز الخامس شمسه محمد سلطان الأمير المزروعي - رأس الخيمة. فيما أسفرت نتائج مسابقة المانجو المنوع عن فوز محمد سالم محمد الشهياري - رأس الخيمة بالمركز الأول، والمركز الثاني سعيد علي عبيد علي الحفيتي - الفجيرة، والمركز الثالث سالم محمد سالم محمد الشهياري - رأس الخيمة، المركز الرابع سيف صباح سالم طماش المنصوري - أبوظبي، المركز الخامس عبدالله علي عبدالله المحرزي - رأس الخيمة.

خدمات متكاملة لضمان جودة التدابير الصحية

تقدم مستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، خدمات متكاملة لضمان السلامة وجودة التدابير الصحية في مهرجان ليوا للرطب بدورته 17، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياته لغاية 25 يوليو الجاري. أكد السيد حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرص مستشفيات الظفرة على تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والعمل بالتوازي معها لإنجاح الأنشطة والفعاليات في منطقة الظفرة.

وقال: إن مستشفيات الظفرة تسعى إلى ضمان سبل السلامة وجودة التدابير الصحية عبر تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين والمشاركين في مهرجان ليوا للرطب بدورته السابعة عشرة، مشيراً إلى أن خطة الإجراءات الوقائية خلال المهرجان تتضمن عدة إجراءات منها: أن يقتصر دخول المهرجان على المشاركين الحاصلين على تطعيم كوفيد-19، وإلزام الجميع بضرورة إبراز نتيجة سلبية لاختبار فيروس كوفيد-19، من خلال تطبيق الحصن، على ألاَّ تتجاوز مدتها 48 ساعة، وإجراء فحص درجة الحرارة للأشخاص قبل الدخول للمهرجان، مع ارتداء كمامات الوجه حسب إرشادات الجهات المختصة.

وأضاف حمد خميس المنصوري أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها «صحة» للوقاية والحد من انتشار الفيروس، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمنظمي مهرجان ليوا للرطب، وكل التوفيق لجميع المشاركين في المهرجان.

22 يوليو

يستأنف المهرجان مسابقاته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك يوم الخميس 22 يوليو الجاري، مع استلام مشاركات المسابقات، حسب اليوم المقرر ضمن الجدول المعلن عنه سابقاً، من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً.

وسيشهد اليوم الخامس (22 يوليو الجاري) إقامة مزاينة رطب الخنيزي وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، مزاينة رطب بومعان (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم)، مسابقة أجمل مخرافة رطب (10 جوائز بقيمة 54 ألفاً و500 درهم)، وفي اليوم السادس (23 يوليو) ستقام مزاينات رطب الخلاص (شوط مفتوح) وخصص لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين (25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم)، رطب الفرض (شوط مفتوح) وخصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، رطب الفرض المخصصة لمزارع منطقة العين (15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم).

وستقام في اليوم السابع (24 يوليو) مسابقة ليوا لنخبة الرطب، والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 540 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل عن 15 نوعاً مختلفاً من الرطب ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرامات، أما اليوم الأخير في المهرجان بتاريخ 25 يوليو الجاري، فسيشهد مسابقة الظفرة لنخبة الرطب والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 725 ألف درهم، ويشترط للمشاركة بها تقديم ما لا يقل عن 20 نوعاً مختلفاً من الرطب، ووزن كل صنف لا يقل عن 3 كيلوغرامات.