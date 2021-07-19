تمديد مبادرة «من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن تمديده للمبادرة الإنسانية التي وُجهت إلى أطفال الإمارات لجمع الألعاب «من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم». وجاء التمديد نتيجة لما شهدته المبادرة من تفاعلٍ وإقبال كبير من المتبرعين الكبار والصغار وصولاً إلى أهدافها، منها الوقوف مع أشقائهم الأطفال في كافة بقاع الأرض وتوفير متطلباتهم الأساسية ودعم الشرائح الفقيرة ونشر ثقافة العطاء بين الأطفال. وتسعى المبادرة التي تحمل عنوان (من أطفال الإمارات إلى أطفال العالم) إلى جمع أكبر كمية من الألعاب لإيصالها مباشرةً إلى الأطفال المحتاجين.

وقالت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن إطلاق هذه المبادرة التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يؤكد اهتمام وحرص سموها بالطفل أينما كان، مضيفةً أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمجموعة من المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تبنتها القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله.

وأوضحت الأمين العام للمجلس بأنه باستطاعة الراغبين وضع تبرعاتهم بالصندوق المخصص لهذه المبادرة في المشرف مول وديرفيلدز مول بأبوظبي منذ يوم أمس ولغاية نهاية أغسطس 2021م، وسيتم توزيع صناديق التبرعات لاحقاً بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر على جميع إمارات الدولة وفي أكبر المراكز التجارية مثل (بوابة الشرق مول، غاليريا مول، ياس مول، مارينا مول، دبي مول، مردف سيتي سنتر، العين مول، رأس الخيمة مول)، داعيةً الجمهور إلى المشاركة بهذه المبادرة الإنسانية والخيرية والتبرع قدر المستطاع لرسم البسمة والأمل في وجوه الأطفال في ظل هذه الأوضاع والصراعات.

ووجهت الفلاسي الشكر إلى جميع الشركاء، وفي مقدمتهم هيئة الهلال الأحمر، على كل ما قدموه من دعم وتعاون لإنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها النبيلة.

وتتوافق هذه المبادرة مع الاحتفالات التي شهدتها دولة الإمارات هذا العام بيوم الطفل الإماراتي الذي صادف الـ15 من شهر مارس 2021 وكان تحت شعار (حق اللعب)، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، بهدف توعية فئات المجتمع الإماراتي بحقوق الطفل وأهميته على مستوى الأسرة والمجتمع.

كما تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة ورش العمل والفعاليات والأنشطة المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تحت إشراف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، وتعد حقوق الطفل من ضمن المواضيع ذات الأولوية التي تدرج في مشروع الخطة الوطنية.