«التربية» توفّر منحاً دراسية للطلبة الدوليين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التربية والتعليم حزمة من الاتفاقيات مع ست من جامعات الدولة، بهدف توفير منح دراسية للطلبة الدوليين. تأتي هذه الخطوة ضمن دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كافة المؤسسات في الدولة، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي يشكّل التعليم فيها أهم محاورها ومرتكزاتها.

وفي إطار المساهمة الفاعلة من قبل وزارة التربية والتعليم في دعم القوى الناعمة للدولة، وضمن مبادرة «تعلم في الإمارات»، قامت الوزارة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من أفضل الجامعات في الدولة لتوفير منحٍ دراسية للطلبة الدوليين المتميزين من مختلف دول العالم.

ووقّع الاتفاقية جامعات محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ودبي، والعين، والأميركية في رأس الخيمة، وأبوظبي، وعجمان، بحضور الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا مدير إدارة التعاون التعليمي الدولي وعدد من قيادات الوزارة ومؤسسات التعليم العالي، والدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية.

ويأتي توقيع هذه الدفعة الأولى من الاتفاقيات تحقيقاً لاستراتيجية التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي قد أطلقتها وزارة التربية والتعليم، إذ تهدف إلى جعل الدولة قبلة للعلم وصرحاً للتميز ومصدر إلهام للترقي والريادة، وليتقاطر نحوها طلاب العلم والتميز والإبداع، من دول العالم كافة. وستوقع الوزارة خلال الفترة القادمة مع مؤسسات أخرى، استجابة لهذه المبادرة وتوفيراً للمزيد من المنح الدراسية كماً ونوعاً.

وقال الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية «بأن وجود الطلبة الدوليين قد أصبح من الأمور المهمة والأساسية في عملية تصنيف مؤسسات التعليم العالي ومنافستها عالمياً، وبالتالي فإن الوزارة تسعى بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي إلى دعم هذا التوجه، بهدف الوصول بمؤسسات التعليم العالي في الدولة إلى أفضل مكانة ووفق المعايير العالمية، وفي الوقت نفسه فإن دولة الإمارات كما أراد لها مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - أن تكون داعمة لمختلف الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات وخاصة في مجال التعليم. وقد أتت هذه المبادرة لتكون جزءاً وتعزيزاً لمبادرات متعددة في هذا المجال تسعى دولة الإمارات من خلالها لإيصال رسالتها للعالم».