الامارات | 11 شرطاً يجب توافرها في الأضحية قبل الذبح

شكرا لقرائتكم خبر عن 11 شرطاً يجب توافرها في الأضحية قبل الذبح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية أم القيوين بأنه يجب على المضحين مراعاة 11 شرطاً للأضحية السليمة، بحيث تكون متوافقة مع الشروط الشرعية من حيث السن والسلامة وخلوها من العيوب من أن تكون عوراء أو عرجاء أو مريضة أو هزيلة.

وأوضحت أن آلية عمل المقاصب في عيد الأضحى بالإمارة تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، في كل من مقصب أم القيوين ومقصب الأبرق ومقصب السلمة ومقصب فلج المعلا، حيث سيقوم المضحي بتسليم الأضحية لفريق الأضاحي وسيتم توزيع أرقام تسلسلية على كل مضحٍ، إذ ستمر الأضحية بمنطقة الفحص والذبح ضمن إجراءات صحية سليمة.

وأشارت إلى وجود أربعة معايير للذبح في المقاصب، أبرزها إجراء الفحص البيطري على الأضحية قبل وبعد الذبح، وتوفير بيئة نظيفة للذبح، ووجود قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً والسيطرة على الأمراض المشتركة في الأضاحي، مضيفة أنه سيتم تسليم الأضاحي للسيارات في نقطة التسليم.

مواصفات الأضحية

1. أن يكون الصوف ناعماً ولا يتقصف بمجرد شده باليد.

2. أن يكون الجلد سليماً خالياً من الجرب أو الجروح أو الدمامل.

3. عدم وجود إسهال، وذلك بالنظر إلى أسفل الإلية أو الذيل.

4. أن يكون الرأس مرفوعاً للأعلى وليس متدلياً إلى الأرض.

5. أن تكون عيناها لامعتين براقتين خاليتين من الدموع والإفرازات.

6. أن تكون ملتحمة العين ذات لون وردي.

7. عدم وجود إفرازات أو ارتشاحات أو التهابات في الأنف أو الفم أو اللسان.

8. أن يكون التنفس طبيعياً ولا توجد كحة أو نهجان.

9. أن تكون منطقتا الرقبة والصدر ممتلئتين باللحم.

10. ألا تكون عظام الظهر بارزة عند لمسها باليد.

11. أن تكون القوائم ممتلئة وليست نحيلة.

• آلية عمل المقاصب في عيد الأضحى بالإمارة تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

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