الامارات | العثور على جثة مواطن ثلاثيني في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مواطن ثلاثيني في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت أجهزة الأمن في الفجيرة على جثة مواطن (39 عاماً)، خلف مصلى العيد بالفجيرة، وباشرت في تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث، والأسباب التي أدت إلى الوفاة.

وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات في الساعة الثامنة مساء أول من أمس، يفيد بوجود جثة مواطن بالقرب من مصلى العيد بالفجيرة، فانتقلت على الفور فرق البحث والمختبر الجنائي والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعرف إلى هوية الجثة، وجرى نقلها إلى المختبر الجنائي لعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة.

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