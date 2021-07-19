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الامارات | تقييد حركة المرور والجمهور ابتداءً من منتصف الليل بأبوظبي

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أحمد عابد ■ أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقييد حركة المرور والجمهور ابتداءً من منتصف الليل بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ تنفيذ برنامج التعقيم الوطني في إمارة أبوظبي، اليوم، من الـ12 منتصف الليل إلى الخامسة صباحاً.

وتقيّد الحركة المرورية وحركة الجمهور، خلال هذه الفترة، بما فيها وسائل النقل العام.

وستفعّل شرطة أبوظبي أجهزة الرادار والأنظمة الذكية، خلال تنفيذ البرنامج، الذي طُبق العام الماضي، إلى جانب تحرير المخالفات غيابياً لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل.

يذكر أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي، أعلنت في وقت سابق عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة، والحدّ من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وأكدت أن على الجمهور البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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