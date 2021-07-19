الامارات | «طرق دبي» تحدد شرط التنقل بالمترو إلى المطار خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تحدد شرط التنقل بالمترو إلى المطار خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي المواصلات العامة إلى الوصول باكراً للمطار، تجنباً للتأخير المتوقع خلال الفترة الحالية، كما أفادت بإمكانية التنقل المريح عبر مترو دبي للوصول إلى المطار، لا سيما خلال فترة العيد الحالية التي تشهد إقبالاً على السفر، مشيرة إلى أن المدة الزمنية المستغرقة للتنقل باستخدام مترو دبي، بين محطة الراشدية والمبنى رقم واحد والمبنى ثلاثة في المطار، لا تزيد على خمس دقائق و15 ثانية، فيما تستغرق مدّة التنقّل بين محطة GGICO، والمبنى رقم واحد والمبنى ثلاثة في المطار نحو دقيقتين و10 ثوانٍ.

ونبهت الهيئة الركاب المتجهين إلى المطار باستخدام مترو دبي، إلى وجوب التقيد بالعدد والحجم المسموح به من الحقائب على متن قطار المترو، كما دعتهم للتوجه إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد الرحلة.

وقالت الهيئة عبر منصاتها الرقمية «يجب على المتجهين إلى مطار دبي خلال عطلة عيد الأضحى، الانطلاق باكراً للوصول قبل أربع ساعات من موعد الرحلة، حيث يتوقع أن تكون الحركة المرورية كثيفة على الطرق المؤدية إلى المطار المبنى رقم واحد ورقم ثلاثة».

وأشارت إلى وجوب وضع الحقائب في الأماكن المخصصة في مقصورة القطار، والالتزام بحمل حقيبتين فقط خلال رحلتهم بالمترو، إحداهما كبيرة، والثانية حقيبة يد صغيرة.

وأكدت الهيئة أن «طرق دبي» ستكون في خدمة القادمين والمغادرين عبر مطار دبي الدولي في عطلة عيد الأضحى، للوصول من وإلى المبنى رقم واحد والمبنى رقم ثلاثة، من الخامسة صباحاً وحتى الواحدة صباحاً في اليوم التالي.

وتتميز مرافق ومنشآت مترو دبي بمجموعة من التسهيلات التي تضمن للركاب تنقلاً مريحاً وآمناً، حيث تتوافر تغطية كاملة لاتصالات الهاتف المتحرك، والاتصال بالإنترنت اللاسلكي في أنحاء شبكة المترو وعلى متن القطار. ويوجد وحدة شرطة خاصة لمراقبة الأمن والسلامة، وأكثر من 3000 كاميرا مراقبة في القطارات والمحطات للحفاظ على الأمن على مدار الساعة. ويوجد في كل القطارات والمحطات صندوق اتصال للطوارئ، ونظام اتصال لاسلكي يدمج المترو مع وحدات الطوارئ.

• «طرق دبي» ستكون في خدمة القادمين والمغادرين عبر مطار دبي الدولي في عطلة العيد.

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