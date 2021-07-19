الامارات | بلدية دبي تقدم 8 خدمات وتسهيلات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تقدم 8 خدمات وتسهيلات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم بلدية دبي ثماني خدمات وتسهيلات لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، في الأماكن الترفيهية على مستوى الإمارة، التي من شأنها أن توفر لهم سبل الراحة والترفيه، خصوصاً خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت البلدية أن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، تتضمن توفير جلسات مخصصة على شاطئ الممزر، وتخصيص مواقف مجانية لهم في جميع المرافق الترفيهية، وتوفر البلدية أجهزة لياقة بدنية لأصحاب الهمم في جميع الحدائق العامة، مع توفير مرشد سياحي بلغة الإشارة في برواز دبي والحدائق الكبرى، إضافة إلى توفير خدمة الـ«واتس أب» للتواصل مع بلدية دبي على مدار الساعة، للرد على جميع الاستفسارات.

كما توفر بلدية دبي لأصحاب الهمم وكبار المواطنين خدمات في التطبيق الموحد للبلدية وبوابتها الإلكترونية، وتأهيل المرافق الصحية والترفيهية ومناطق الألعاب لأصحاب الهمم، والدخول المجاني لهم في المرافق الترفيهية، ومنها حديقة الممزر، وحديقة المشرف الوطنية، وحديقة الصفا، وحديقة الخور، وحديقة زعبيل، وبرواز دبي، ومتحف دبي، ومركز جميرا الأثري، ومركز الوثائق التاريخية، ومتحف الصقور، وساروق الحديد.

وتوفر بلدية دبي أعلى درجات الاهتمام والرعاية لأصحاب الهمم، من خلال تقديم تسهيلات وخدمات متعدّدة في الأماكن العامة، تتميز بالحداثة وبمطابقتها لأعلى المعايير والمواصفات الدولية، وذلك تمسكاً بمسؤوليتها المجتمعية، وتعزيزاً لرؤيتها في بناء مدينة سعيدة ومستدامة.

وكانت البلدية أعلنت عن إنشاء ممرات ومنحدرات خاصة بمحمية رأس الخور والحدائق الكبرى، إضافة إلى مواقف سيارات في أرجاء الحدائق بجانب كل بوابة، وكذلك توفير ممرات خاصة لأصحاب الهمم على شواطئ دبي، وألعاب ترفيهية مجهزة بأعلى معايير السلامة لهذه الفئة في الحدائق العامة.

ووفرت بلدية دبي كتيبات بلغة «برايل» في جميع مراكز البلدية، لمساعدة جميع المكفوفين على التواصل بشكل أفضل، علاوة على توفير خدمة التوصيل عند شراء الذبائح والمواشي لمنازل أصحاب الهمم في حال الطلب من خلال مقاصب دبي.

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