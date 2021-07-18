احتفاء بالعيد.. باقة من التخفيضات الكبرى تطلقها مراكز التسوق في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت مراكز التسوق والمحال التجارية في إمارة الشارقة احتفاء بحلول عيد الأضحى المبارك باقة من التخفيضات الكبرى على أرقى العلامات التجارية وغيرها من البضائع والمنتجات والمصحوبة بباقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا وذلك ضمن مفاجآت "عروض صيف الشارقة" التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى الـ 26 من أغسطس المقبل في كافة مدن ومناطق الإمارة تحت شعار "صيف الشارقة_تسوق_جوائز_متعة".

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن حملة التخفيضات الكبرى التي تشارك فيها جميع مراكز التسوق وأعداد كبيرة من محال التجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة تشهد خصومات قياسية تصل نسبتها إلى 80 بالمائة على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

مشيرا إلى أن هذه التخفيضات التي تحرص المراكز على المشاركة بها تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها العروض كونها تلبي رغبة التجار بالاستفادة من حركة المبيعات التي يتوقع أن تنشط بشكل لافت طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار العوضي إلى أن "عروض صيف الشارقة" تعد أحد أهم مواسم التسوق والترفيه التي تشهدها الإمارة على مدار العام كونها تحفل بالعديد من الأنشطة الفريدة التي تحاكي خطاها في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والتي تعمل على تعزيز دور الشارقة الريادي وإبراز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنشيط الحركة التجارية في الأسواق بما يحقق الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة.

من جانبها أشارت هنا السويدي رئيسة قسم المهرجانات والعروض في الغرفة إلى أن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة أكملت استعداداتها لإطلاق أقوى عروضها الترويجية احتفاء بعيد الأضحى المبارك تحت مظلة "عروض صيف الشارقة" التي تتواصل فعالياتها بنجاح .









