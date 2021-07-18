تعرف إلى توقعات الطقس غداً في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 20:37 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والثاني عند الساعة 03:55، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 23:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 41 32 60 25دبي 40 32 65 25الشارقة 40 31 60 25 عجمان 39 30 70 25أم القيوين 38 30 70 30رأس الخيمة 40 31 70 35الفجيرة 36 31 80 50العين 42 29 50 30ليوا 42 30 50 25الرويس 41 32 65 30السلع 40 31 70 30دلما 39 31 80 55طنب الكبرى 39 31 80 40طنب الصغرى 39 31 80 40أبو موسى 39 31 80 45.