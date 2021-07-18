محمد بن راشد يبارك للخريجين من برنامج مليون مبرمج عربي ويدعوهم للمشاركة في إكسبو دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله»، للخريجين من برنامج «مليون مبرمج عربي»، ودعاهم سموه للمشاركة في إكسبو دبي لإطلاق مشاريع وأفكار جديدة لهم عبر منصة إكسبو. وجاء ذلك في تغريدة لسموه عبر تويتر: «أطلقنا قبل ثلاث سنوات مبادرة لتدريب مليون مبرمج عربي… واليوم نحتفي بإنجازهم..مليون مبرمج من 80 بلداً التحقوا بالبرنامج الذي تقوده مؤسسة دبي للمستقبل.. و100 ألف مشروع تخرج ناجح للخريجين.. و1500 منحة للمتفوقين منهم …». وأضاف سموه: «نبارك للخريجين من برنامج «مليون مبرمج عربي»، ونقول لهم القادم أكبر، وندعوهم للمشاركة في إكسبو دبي لإطلاق مشاريع وأفكار جديدة لهم عبر منصة إكسبو -الحدث الأكبر عالمياً في 2021- ورصدنا لهم جوائز كبيرة..ونقول لهم أكبر جائزة هي ما تقدمونه لأوطانكم في مجال الاقتصاد الرقمي.»