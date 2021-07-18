نزيل برعاية الأحداث للشباب: ابتعدوا عن رفقاء السوء واسمعوا كلام الوالدين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وجه أحد نزلاء إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع رسالة للأسر وللشباب في فيديو بثته شرطة أبوظبي عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، بمناسبة يوم العالمي للنزلاء الذي يصادف 18 يوليو من كل عام.

وحكى النزيل عن تجربته والتغيرات الإيجابية التي طرأت على حياته وشخصيته بعد وجوده في رعاية الأحداث، قائلاً للشباب: اسمعوا كلام الأهل وابتعدوا عن رفقاء السوء.

وأعرب عن ندمه لحياته السابقة التي عاشها قبل وقوعه في المشكلة التي تسببت بدخوله لرعاية الأحداث والتي اهتمت برعايته عبر تنفيذ برامج دينية واجتماعية ونفسية ورياضية وعززت التواصل مع أسرته، وأنشطة عسكرية أسهمت في انضباطه وتعديل سلوكياته وصقل مهاراته إيجابياً للأفضل، حتى أصبح مهيئاً لإعادة اندماجه للمجتمع وتحقيق خططه المستقبلية.

وأوضح أنه بادر بتوجيه رسالته عبر الفيديو للشباب في عمره لتحذيرهم من مرافقة أصدقاء السوء وتقوية علاقاتهم بأسرهم، بقوله: «بسبب تهوري وعدم احترامي للقانون» دخلت لدار رعاية الأحداث»، لكن شخصيته بدأت في التغير إلى وضع أفضل ضمن برامج نظمت حياته من جديد، مكملاً دراسته ومؤدياً لفروضه وصلواته والأنشطة الرياضية والعسكرية التي صقلت شخصيته من جديد.

وعبر عن النتائج الإيجابية لبرامج التأهيل والإصلاح بقوله:«أصبحت قادراً على التحكم في لحظات الغضب»، مؤكداً أنه تعلم من الدرس وكل أمنياته أن يخدم وطنه ويسعد أهله ليكون نموذجاً مشرفاً بين أهله وأقاربه وأصدقائه.